رياح نشطة تحجب الرؤية على منطقة تبوك

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك, اليوم، من رياح نشطة على الوجه، وأملج، وضباء، وحقل، والبدع، ونيوم، وشرما، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.‏