رياح نشطة على منطقة تبوك

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة على أملج، والوجه، وضباء، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا للأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.