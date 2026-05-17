رياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: الخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، والعديد، مما تسبب في إثارة الأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية بالمنطقة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.