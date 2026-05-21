رياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى السادسة مساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تشمل محافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والأحساء، والعديد، وذعبلوتن، مما تسبب في إثارة الأتربة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (1 -3) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن المركز أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساء.