هيئة الصحة العامة: نتابع مستجدات إيبولا وهانتا ومنظومة الترصد جاهزة للتعامل مع أي مخاطر رياح نشطة على منطقة حائل حتى السابعة بلدي+ تحدّث أكثر من 11,800 موقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتسهيل تجربة الحجاج أسعار النفط تصعد 0.99% وسط مخاوف الإمدادات العالمية تحذير من صدمة زراعية غذائية جراء إغلاق مضيق هرمز طفلة سورية تعيد 12 ألف دولار لصاحبها وتتصدر مواقع التواصل الذهب يحافظ على استقراره عند 4543 دولارًا للأوقية فرع هيئة الصحفيين في عسير ينظّم جلسة حوارية بعنوان صعود أبها والأثر الإعلامي بعد سنوات من النزاعات.. شيرين تتصالح مع شقيقها وتوقف ملاحقته قضائيًا رياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى السادسة مساء
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تشمل محافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والأحساء، والعديد، وذعبلوتن، مما تسبب في إثارة الأتربة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (1 -3) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن المركز أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساء.