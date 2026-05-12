رياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى المساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح نشطة على المنطقة الشرقية، التي تشمل محافظة حفر الباطن، مما تسبب في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية (3- 5) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.