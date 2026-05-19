رياح وعواصف ترابية على المنطقة الشرقية حتى السادسة مساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح نشطة وعواصف ترابية وموجة حارة تصل درجتها ما بين (47 – 48) درجة مئوية على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، والعديد، مما تسبب في إثارة الأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية (1) كلم وأقل في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية بالمنطقة.

وبيّن المركز أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.