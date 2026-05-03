Icon

الاتحاد الآسيوي يعتمد تصنيف قرعة كأس آسيا 2027 Icon دوي انفجار يهز أحد الأحياء الراقية في موسكو Icon تراجع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 0.3 % Icon إصابة ناقلة نفط بمقذوفات مجهولة قبالة الفجيرة في الإمارات Icon تراجع أسعار النفط بعد قرار ترامب بتحرير السفن بمضيق هرمز Icon طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق Icon سعود بن مشعل يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز Icon أبرق الرغامة ذاكرة القوافل وشريان التنمية النابض في قلب الحجاز Icon مسام ينزع 1.009 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon السديس يدشّن مركز أحكام وآداب الزيارة بالمسجد النبوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال ويحدد طبيعة الإصابة

الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٨ مساءً
ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال ويحدد طبيعة الإصابة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، السبت، إصابة داني كارفاخال بكسر في إصبع القدم، ما يعني تأكد غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام إسبانيول المقرر إقامتها غدا الأحد في الدوري الإسباني.

ولم يعلن النادي عن الفترة التي سيغيبها اللاعب بسبب الإصابة، واكتفى بنشر بيان قصير على موقعه الإلكتروني ذكر فيه: “بعد الفحوص التي أجرتها الخدمات الطبية لريال مدريد على داني كارفاخال، تم تشخيص إصابته بكسر في السلامية البعيدة للإصبع الخامس من القدم اليمنى. بانتظار تطور الحالة”.

وأشارت عدة تقارير في إسبانيا إلى أن غياب اللاعب قد يمتد لمدة أسبوعين ما يعني أنه قد يغيب عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة المقرر إقامتها يوم 10 مايو الجاري.

وكان كارفاخال، الذي كان من اللاعبين الأساسيين في المنتخب الإسباني، قد غاب عن معظم مباريات المنتخب بسبب الإصابات التي تعرض لها خلال الموسمين الماضيين، ليحل محله بيدرو بورو وماركوس يورينتي، وحتى لو كان جاهزاً، فليس من المؤكد أن يستدعيه المدرب لويس دي لا فوينتي للمشاركة في كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد