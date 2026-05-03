ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال ويحدد طبيعة الإصابة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، السبت، إصابة داني كارفاخال بكسر في إصبع القدم، ما يعني تأكد غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام إسبانيول المقرر إقامتها غدا الأحد في الدوري الإسباني.
ولم يعلن النادي عن الفترة التي سيغيبها اللاعب بسبب الإصابة، واكتفى بنشر بيان قصير على موقعه الإلكتروني ذكر فيه: “بعد الفحوص التي أجرتها الخدمات الطبية لريال مدريد على داني كارفاخال، تم تشخيص إصابته بكسر في السلامية البعيدة للإصبع الخامس من القدم اليمنى. بانتظار تطور الحالة”.
وأشارت عدة تقارير في إسبانيا إلى أن غياب اللاعب قد يمتد لمدة أسبوعين ما يعني أنه قد يغيب عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة المقرر إقامتها يوم 10 مايو الجاري.
وكان كارفاخال، الذي كان من اللاعبين الأساسيين في المنتخب الإسباني، قد غاب عن معظم مباريات المنتخب بسبب الإصابات التي تعرض لها خلال الموسمين الماضيين، ليحل محله بيدرو بورو وماركوس يورينتي، وحتى لو كان جاهزاً، فليس من المؤكد أن يستدعيه المدرب لويس دي لا فوينتي للمشاركة في كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.