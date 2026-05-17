“زاتكا”: خدمة تتبع الشحنة متاحة للمستوردين الأفراد

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن خدمة “تتبع الشحنة” متاحة لعملائها من المستوردين الأفراد عبر تطبيق ZATCA للأجهزة الذكية، بما يتيح لهم معرفة المسار الجمركي للشحنة من خلال تتبع شحناتهم الواردة عبر شركات النقل السريع داخل نطاق العمل الجمركي.

وبيّن المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، أنه يمكن للمستوردين عبر النقل السريع الاستعلام عن حالة الشحنة باستخدام رقم تتبع الشحنة أو رقم البيان الجمركي، لتظهر بناءً على ذلك حالة الشحنة والرسوم الجمركية المستحقة، مشيرًا إلى أن الخدمة متاحة أيضًا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال صفحة الخدمات الإلكترونية.

وأفاد أن الخدمة تسهم في تسهيل معرفة حالة الشحنة لدى المنفذ الجمركي، والتحقق من وصولها إلى مرحلة الإجراءات الجمركية بكل يُسر وسهولة، عبر خطوات ميسّرة وواضحة، مؤكدًا أن الهيئة تسعى من خلال هذه الخدمات إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات الجمركية المقدمة لعملائها بمختلف فئاتهم، وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في بناء منظومة جمركية فاعلة تحقق الاستفادة المثلى من الخدمات التي تقدمها.

وأشار الحربي إلى أنه في حال وجود أي استفسارات عن الخدمات الإلكترونية الزكوية والضريبية والجمركية التي تقدمها الهيئة، يمكن التواصل عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (X) (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر المحادثات الفورية في الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa).