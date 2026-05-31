زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر فيجي

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جنوب جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على عمق 486.2 كيلومترًا.

وتقع جزر فيجي في منطقة تسمى بـ”حزام النار” في المحيط الهادئ، التي تتعرض من وقت لآخر للعديد من الزلازل التي قد تكون قوية في بعض الأحيان.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.