زيلينسكي: تم الاتفاق على وقف إطلاق النار مع روسيا لـ 3 أيام

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا لمدة ثلاثة أيام، في خطوة تُعد تطورًا جديدًا في مسار الأزمة المستمرة بين الجانبين.

وأوضح زيلينسكي أن الاتفاق يهدف إلى تهدئة الأوضاع ميدانيًا وفتح المجال أمام ترتيبات إنسانية ودبلوماسية خلال فترة الهدنة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة ببنود الاتفاق أو موعد دخوله حيز التنفيذ.

ويأتي الإعلان وسط تحركات دولية متواصلة لدفع جهود التهدئة واحتواء التصعيد العسكري بين موسكو وكييف، في ظل استمرار الحرب وتداعياتها السياسية والإنسانية على المنطقة والعالم.