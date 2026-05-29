زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن معلومات مخابراتية أفادت بأن روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا.

وقالت روسيا يوم الاثنين، إنها تعتزم شن “سلسلة من الضربات المنظمة” على أهداف في كييف، وطلبت من الأجانب والدبلوماسيين مغادرة البلاد.

ودعا زيلينسكي عبر “تليغرام” إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا، وقال إن تنفيذ الاتفاقات مع الشركاء بشأن الدفاع الجوي يجب ألا يتأخر.