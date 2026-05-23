زيلينسكي يرفض مقترح ميرتس بشأن وضع خاص لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبه بالعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس منح كييف وضعا خاصا داخل الاتحاد الأوروبي بدل العضوية الكاملة.
وقال زيلينسكي في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): “سيكون من الظلم أن تكون أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي دون أن يكون لها صوت”.
وأضاف أن عملية توسيع الاتحاد الأوروبي تستغرق وقتا طويلا، مؤكدا أن على أوروبا التحرك بشكل أسرع بدل إبقاء أوكرانيا “في غرفة انتظار” حتى الحصول على العضوية الكاملة.
وكان ميرتس قد اقترح مؤخرا منح أوكرانيا وضعا خاصا كـ “عضو منتسب” في الاتحاد الأوروبي، بحجة أن الانضمام السريع والكامل غير واقعي في الظروف الحالية.
وترى برلين أن اقتراح ميرتس يمثل جسرا سياسيا نحو العضوية المستقبلية.
وقال مصدر في الحكومة الألمانية اليوم السبت ردا على رسالة زيلينسكي: “ألمانيا هي وما زالت أهم داعم لأوكرانيا. كما نرى أنفسنا ممهدين لطريق عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي. هناك حاجة الآن لنقاش صريح. اقتراحنا يهدف إلى فتح هذا النقاش الضروري”.
وأضاف المصدر: “العضوية الكاملة تظل الهدف. ومن الناحية الموضوعية، يتركز العمل حاليا على فتح فصول التفاوض. وفي هذا الصدد، هناك درجة عالية من التوافق مع آراء الرئيس الأوكراني”.
وفي منشور على منصة “إكس” اليوم السبت، شدد زيلينسكي مجددا على ضرورة الانضمام الكامل السريع.
وقال: “لا يمكن أن يكون هناك مشروع أوروبي كامل بدون أوكرانيا، ويجب أن يكون مكان أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي كاملا ومتساويا”.
وأضاف: “من المهم إحراز تقدم حقيقي في المفاوضات. ومن المهم العمل بنسبة 100% من أجل الأمن ومن أجل شعبنا”.
وحصلت أوكرانيا على صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022، بعد أشهر قليلة من الحرب الروسية.