“سار” تطلق مشروع حقوق التسمية والرعاية لمحطات قطار الحرمين السريع

السبت ١٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٠١ مساءً
المواطن- فريق التحرير

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” إطلاق مشروع حقوق التسمية والرعاية لمحطات قطار الحرمين السريع، الذي يشمل محطة مكة المكرمة، ومحطة المدينة المنورة، ومحطة جدة (السليمانية)، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تمكين الشركات من الوصول إلى شريحة واسعة من المسافرين عبر واحدة من أهم شبكات الخطوط الحديدية في المملكة، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من الأصول وفتح آفاق استثمارية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويهدف المشروع إلى الارتقاء بتجربة المسافرين من خلال تطوير بيئة المحطات وتفعيل الخدمات والعروض التجارية داخلها، بما يسهم في تقديم تجربة سفر متكاملة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، كما يتيح المشروع فرصاً تسويقية تعزز من حضور العلامات التجارية في مواقع إستراتيجية ذات كثافة تشغيلية مرتفعة، بما يدعم التكامل مع القطاع الخاص ويعزز الاستفادة من المواقع التشغيلية الحيوية.

يذكر أن المشروع يركز على حقوق التسمية والرعاية للمحطات ضمن شبكة قطار الحرمين السريع، ويتيح للمستثمرين التقدم للحصول على هذه الفرص عبر القنوات الرسمية للشركة.

ويعد قطار الحرمين السريع أحد أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم بسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كم/ساعة، ويربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمحطة جدة (السليمانية)، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عبر أسطول يضم 35 قطارًا؛ ليشكل أحد أهم وسائل النقل في المملكة لخدمة ملايين المسافرين والحجاج والمعتمرين سنويًا.

