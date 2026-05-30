سار تعلن اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر خلال موسم الحج

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” انتهاء التشغيل الفعلي لقطار المشاعر المقدسة لموسم حج عام 1447هـ، حيث نقل القطار أكثر من 1.9 مليون راكب بين محطاته التسع الواقعة في مشاعر عرفات ومزدلفة ومنى، وذلك عبر تسيير 1800 رحلة خلال الموسم، مما يعكس كفاءة في التشغيل وقدرة على خدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى معايير السلامة والانسيابية.

وأوضحت “سار” أن تشغيل قطار المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام امتد على مدى سبعة أيام، بدأت في السابع من شهر ذي الحجة واستمرت حتى اكتمال حركة الحجاج بنهاية أيام التشريق، حيث شهدت تنقل الحجاج بين المشاعر كثافة تشغيلية عالية جرى التعامل معها بكفاءة، بدءًا من مرحلة التصعيد إلى مشعر عرفات، مرورًا بمرحلة النفرة إلى مزدلفة، ثم مرحلة الإفاضة إلى مشعر منى، وانتهاءً بحركة الحجاج خلال أيام التشريق باتجاه جسر الجمرات، بما أسهم في تحقيق انسيابية في الحركة وتيسير تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.

وأكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك أن نجاح الخطة التشغيلية لقطار المشاعر المقدسة لهذا العام جاء بتوفيق الله ثم الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع الخطوط الحديدية من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية، ويؤكد قدرة الكوادر الوطنية في إدارة عمليات النقل بكفاءة عالية، أسهمت في تقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن.

وأضاف المالك أن منظومة تشغيل قطار المشاعر المقدسة أسهمت في تسهيل تنقل ضيوف الرحمن بين المشاعر بكفاءة عالية، من خلال تنظيم دقيق لحركة القطارات وتكامل في إدارة العمليات التشغيلية، بما يعزز مستويات السلامة ويحد من الازدحام، ويسهم في تحسين تجربة الحجاج خلال أداء مناسكهم، مؤكدًا أن “سار” تواصل تطوير قدراتها التشغيلية وتعزيز جاهزيتها خلال مواسم الحج بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ويرفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج وييسر تنقلهم بين المشاعر المقدسة بكل يسر وطمأنينة.