سافي للألعاب الإلكترونية تنطلق من جامعة الفيصل.. وإقرار كلية للدراسات العليا في الطب والعلوم الطبية الحيوية

دشن الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة الفيصل، أمس، أكاديمية سافي للألعاب الإلكترونية، وذلك بمقر الجامعة في الرياض، بحضور الأمير بندر بن سعود بن خالد، رئيس اللجنة التنفيذية بالجامعة عضو مجلس الأمناء، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، والدكتور محمد بن علي آل هيازع، رئيس جامعة الفيصل، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة والمؤسسين.

وتجول الأمير تركي بن فيصل في مرافق الأكاديمية والمعامل المتخصصة، واطلع على ما تضمه من تجهيزات وإمكانات بشرية وتقنية، كما استمع إلى شرح من سمو الأمير فيصل بن بندر، أوضح فيه أن الأكاديمية تهدف إلى ربط التعليم بسوق صناعة الألعاب الرقمية، من خلال برامج تدريبية وتجارب عملية قائمة على مشاريع واقعية، بما يعزز تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز تنافسية المملكة في قطاع الألعاب العالمي، دعما لمستهدفات رؤية السعودية 2030م، إذ يطرح البرنامج على مدى 9 أشهر ضمن مسار دبلوم مهني متخصص، يركز على تصميم الألعاب من منظور صناعي واحترافي يحاكي بيئات العمل الحقيقية داخل استوديوهات الألعاب العالمية، وتزويد الطلبة بالمهارات التقنية والإبداعية المطلوبة في سوق العمل، مع توفير فرص تدريب وتعاون مهني (Internship Opportunities) تمكن المشاركين من اكتساب خبرة عملية مباشرة والانخراط في منظومة صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية محليا وعالميا.

إثر ذلك، رأس الأمير تركي الفيصل الاجتماع الـ31 لمجلس أمناء الجامعة، حيث استعرض المجلس أبرز إنجازات الجامعة الأكاديمية والبحثية، وما حققته من تقدم في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي، إلى جانب النجاحات المتواصلة في التصنيفات الدولية، وتطوير البرامج الأكاديمية النوعية التي تلبي احتياجات التنمية الوطنية وتواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وناقش المجلس التوسع في برامج الدراسات العليا، مستعرضا عددا من برامج الدكتوراه والماجستير الجديدة في عدد من كليات الجامعة، بهدف تعزيز البيئة البحثية وإعداد الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات ذات الأولوية.

كما أقر المجلس إنشاء “كلية الدراسات العليا للطب والعلوم الطبية الحيوية” بالشراكة بين جامعة الفيصل ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين التعليم الطبي والبحث العلمي والممارسة السريرية، ودعم مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي في مجالات الطب والعلوم الطبية الحيوية.

ووجه المجلس حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ عددا من القرارات والتوصيات الداعمة لمسيرة الجامعة وخططها المستقبلية، بما يعزز دورها الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع.