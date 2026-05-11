باريس سان جيرمان يقترب من الفوز بالدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي

حقق باريس سان جيرمان فوزا متأخرًا بهدف دون مقابل على ضيفه بريست مساء الأحد، ليضمن عمليًا تحقيق لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة لقدم، بعد أن سجل البديل ديزريه دوي هدف الفوز في الدقيقة 82.
ورفع سان جيرمان رصيده بهذا الفوز إلى 73 نقطة مع تبقي مباراتين على نهاية الدوري، متقدمًا بست نقاط على لانس صاحب المركز الثاني، الذي يتبقى له مباراتان أيضا، لكن حامل اللقب يمتلك فارق أهداف أفضل بكثير.
ويحتاج باريس سان جيرمان إلى نقطة واحدة من مباراته المقبلة أمام لانس يوم الأربعاء، ليحسم اللقب رسميًا.
وفي مباراة أخرى، استفاد ليل من هدف عكسي سجله دينيس زكريا في مرمى فريقه، ليفوز بهدف دون رد على موناكو ويتقدم إلى المركز الثالث، مما يضعه على الطريق نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.