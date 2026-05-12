“سبل” تدعم رحلة ضيوف الرحمن بإيصال بطاقات “نسك” قبل وصولهم للمملكة

الثلاثاء ١٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

في خطوة تعكس تكامل الجهود الوطنية لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن، قامت مؤسسة البريد السعودي “سبل” بإيصال أكثر من 42 ألف بطاقة “نسك” لحجاج الخارج في كلٍ من المملكة المغربية، وجمهورية السنغال، ضمن عمليات تشغيلية ولوجستية متكاملة تهدف إلى تسهيل رحلة الحاج منذ مغادرته وحتى وصوله إلى المملكة.

ويعكس ذلك توظيف سبل لقدراتها التشغيلية وشبكاتها اللوجستية لدعم منظومة الحج والعمرة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وتقدم سبل خدماتها خلال موسم الحج عبر شبكة تشغيلية متكاملة تعتمد على أكثر من 565 موظفًا مدربًا يعملون على مدار الساعة، إضافة إلى أسطول لوجستي يضم أكثر من 100 شاحنة و65 مركبة مخصصة لتعزيز خدمات الميل الأخير، بما يعزز جاهزية العمليات وكفاءة تنفيذ الخدمات في مختلف المواقع.
كما تقدم “سبل” خلال الموسم عددًا من الخدمات اللوجستية، من أبرزها خدمة حاج بلا حقيبة، وسندات الهدي والأضاحي، وطرود ضيوف الرحمن، إلى جانب البريد الرسمي والناشر التجاري وخدمات الحلول الصحية، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة وتكاملها.

وتأتي مشاركة البريد السعودي في موسم الحج امتدادًا لدوره كمشغّل وطني وممكّن لوجستي وجيومكاني، من خلال تكامل منظومته التشغيلية وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وترسيخ موثوقيته كشريك إستراتيجي.

