سبل تعزز تجربة ضيوف الرحمن الإيمانية عبر خدمتي “حج بلا حقيبة” و”مسافر بلا حقيبة”

تواصل مؤسسة البريد السعودي (سبل) تعزيز دورها في دعم منظومة الحج والعمرة عبر خدمتي “حج بلا حقيبة” و”مسافر بلا حقيبة” خلال موسم حج 1447هـ، في امتدادٍ للتكامل الوطني بين الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، وذلك ضمن جهود المملكة الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج، من خلال حلول لوجستية تسهم في تسهيل تنقلهم وإثراء تجربتهم الإيمانية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتوفر سبل خدماتها عبر مسارين مخصصين لحجاج الداخل والحجاج القادمين من خارج المملكة؛ إذ تشمل خدمة “حج بلا حقيبة” داخل المملكة استلام الأمتعة ونقلها بين مختلف مدن ومناطق المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر استلام الأمتعة من فروع سبل المنتشرة في جميع مناطق المملكة ونقلها مباشرة إلى مقار إقامة الحجاج داخل المشاعر المقدسة، بما يتيح تجربة تنقل أكثر يُسرًا وراحة، ويمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بسهولة وطمأنينة طوال الرحلة.

وتتيح خدمة “مسافر بلا حقيبة” للحجاج القادمين من خارج المملكة استلام الأمتعة من سير الأمتعة في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ونقلها مباشرة إلى مقار إقامة الحجاج، إضافة إلى استلامها من الفندق عند المغادرة وإيصالها إلى المطار، ضمن تجربة سفر متكاملة تسهم في تيسير الرحلة منذ الوصول وحتى المغادرة، وتعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك عبر شبكة تشغيلية متكاملة تعتمد على أكثر من 565 موظفًا مدربًا يعملون على مدار الساعة، إضافة إلى أسطول لوجستي يضم أكثر من 100 شاحنة و65 مركبة مخصصة لتعزيز خدمات الميل الأخير، لرفع جاهزية العمليات وكفاءة تنفيذ الخدمات خلال الموسم.

وتجسّد مشاركة مؤسسة البريد السعودي في موسم الحج دورها كمشغّل وطني وممكّن لوجستي وجيومكاني، عبر شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ويرسّخ مكانة سبل كشريك إستراتيجي في دعم المواسم الوطنية الكبرى وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بالحج والعمرة.