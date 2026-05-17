روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب

سبيس إكس تنجح في التحام كبسولة دراغون بمحطة الفضاء الدولية

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
المواطن - واس

أعلنت شركة “سبيس إكس” اليوم، عن نجاح كبسولة “دراغون” التابعة لها في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، في مهمة تهدف إلى تزويد المختبر المداري بالإمدادات الحيوية والمعدات الأساسية لدعم طاقم الفضاء.
ووفقًا لموقع الشركة الرسمي، تأتي هذه الرحلة المعروفة باسم مهمة “CRS-34” لضمان استمرارية العمليات التشغيلية داخل المحطة، حاملة على متنها حوالي 2,950 كيلوغرامًا من المعدات والمؤن المخصصة لطاقم المختبر المداري.
وإلى جانب هذه المستلزمات الأساسية، تحمل المركبة في هذه الرحلة تجارب علمية رائدة؛ من أبرزها دراسة تستخدم سقالات خشبية لتطوير علاجات لمرض هشاشة العظام، وأبحاث لتقييم التغيرات في خلايا الدم الحمراء والطحال تحت تأثير الجاذبية الصغرى، إضافة إلى جهاز متطور لمراقبة الجسيمات المشحونة للطقس الفضائي لحماية شبكات الطاقة الأرضية.
ومن المقرر أن تبقى الكبسولة متصلة بالمحطة لفترة مؤقتة قبل أن تعود إلى الأرض محملة بالنتائج العلمية المكتملة والنفايات، لتشهد هبوطًا مائيًا قبالة سواحل كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

