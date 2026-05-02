Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده Icon مصحف نحاسي نادر في متحف القرآن بمكة المكرمة Icon سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر Icon ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف Icon بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني Icon بسبب تكاليف الوقود.. أبراج الهواتف المحمولة في أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية Icon استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام Icon وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز Icon ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين Icon البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ الإستراتيجيات المؤسسية للفترة 2026 – 2030 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود لطبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز

السبت ٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٣ مساءً
ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود لطبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من أن الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن “يعود كليا إلى طبيعته” بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز.

وشدد على ضرورة أن “تتخذ المملكة المتحدة مسارا مختلفا” لمستقبلها بدلا من العودة إلى “الوضع الراهن” الذي تم اتباعه في أعقاب الصدمات الاقتصادية السابقة، مثل الانهيار المالي عام 2008 وجائحة كوفيد، في إشارة منه للناخبين بأنه يتفهم حالة عدم الرضا لديهم، وفقا لوكالة (بي إيه ميديا) البريطانية.

وجاء تحذير ستارمر خلال مقابلة مع إذاعة “بي بي سي راديو 4″، ردا على سؤال حول التأثير الاقتصادي للحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

يُذكر أن طهران تفرض حصارا على حركة الملاحة الخارجة من مضيق هرمز منذ الأيام الأولى للحرب، وهو ما قوبل بحصار مماثل (المعاملة بالمثل) تفرضه الولايات المتحدة على ناقلات النفط القادمة إلى الموانئ الإيرانية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد