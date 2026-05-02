ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود لطبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز

حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من أن الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن “يعود كليا إلى طبيعته” بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز.
وشدد على ضرورة أن “تتخذ المملكة المتحدة مسارا مختلفا” لمستقبلها بدلا من العودة إلى “الوضع الراهن” الذي تم اتباعه في أعقاب الصدمات الاقتصادية السابقة، مثل الانهيار المالي عام 2008 وجائحة كوفيد، في إشارة منه للناخبين بأنه يتفهم حالة عدم الرضا لديهم، وفقا لوكالة (بي إيه ميديا) البريطانية.
وجاء تحذير ستارمر خلال مقابلة مع إذاعة “بي بي سي راديو 4″، ردا على سؤال حول التأثير الاقتصادي للحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
يُذكر أن طهران تفرض حصارا على حركة الملاحة الخارجة من مضيق هرمز منذ الأيام الأولى للحرب، وهو ما قوبل بحصار مماثل (المعاملة بالمثل) تفرضه الولايات المتحدة على ناقلات النفط القادمة إلى الموانئ الإيرانية.