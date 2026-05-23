“سدايا” تفعّل مراكز عمليات متنقلة ذكية لدعم أعمال الحج والتحليل اللحظي

فعّلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) خلال موسم حج هذا العام 1447هـ مراكز العمليات المتنقلة (MOCS)، ضمن منظومة تقنية متقدمة تسهم في دعم الجهود الميدانية للجهات الحكومية المشاركة في الحج، وتعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة اتخاذ القرار عبر التحليل اللحظي للبيانات والمؤشرات التشغيلية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتُعد مراكز العمليات المتنقلة إحدى الحلول التقنية الذكية التي سخّرتها “سدايا” لدعم أعمال الحج، حيث توفر بيئة تشغيلية متكاملة تُمكّن قيادات الهيئة والجهات الحكومية من متابعة الأداء الميداني بصورة فورية، من خلال أنظمة مراقبة وتحليل متقدمة تدعم إدارة العمليات بكفاءة عالية في المواقع الحيوية والمشاعر المقدسة.

وتضم المراكز عددًا من الأنظمة المركزية المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية في “سدايا”، إلى جانب تقنيات متقدمة لرصد وتحليل مؤشرات البيانات والشبكات وأمن المعلومات، إضافة إلى الكاميرات الذكية ولوحات التحكم التفاعلية التي تسهم في تحليل المشهد الميداني وتقدير الموقف ودعم صناعة القرار بشكل لحظي.

وتعتمد المراكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة؛ لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية العاملة في الحج، بما يرفع كفاءة التنسيق الميداني، ويدعم سرعة التعامل مع المتغيرات التشغيلية، ويسهم في تقديم تجربة أكثر سلاسة وأمانًا لضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا لمهام “سدايا” في تسخير التقنيات الحديثة والبيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة حجاج بيت الله الحرام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، بتقديم جميع السبل لتطوير خدمة ضيوف الرحمن، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030.