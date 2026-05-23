Icon

المركزي الروسي يرفع أسعار صرف الدولار واليوان ويُخفِّض اليورو أمام الروبل Icon “البيئة”: وفرة عالية من الأضاحي لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن Icon “سدايا” تفعّل مراكز عمليات متنقلة ذكية لدعم أعمال الحج والتحليل اللحظي Icon حالة الطقس في الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة Icon استقالة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد Icon وزارة البلديات والإسكان تؤكد جاهزية مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة Icon مبادرة “طريق مكة” تختتم أعمالها في 10 دول عبر 17 منفذًا Icon ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم فحم في الصين إلى 90 شخصًا Icon طقس السبت.. رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق Icon هندسة التظليل والتلطيف في مشاعر الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

“سدايا” تفعّل مراكز عمليات متنقلة ذكية لدعم أعمال الحج والتحليل اللحظي

السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٦ مساءً
“سدايا” تفعّل مراكز عمليات متنقلة ذكية لدعم أعمال الحج والتحليل اللحظي
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فعّلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) خلال موسم حج هذا العام 1447هـ مراكز العمليات المتنقلة (MOCS)، ضمن منظومة تقنية متقدمة تسهم في دعم الجهود الميدانية للجهات الحكومية المشاركة في الحج، وتعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة اتخاذ القرار عبر التحليل اللحظي للبيانات والمؤشرات التشغيلية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتُعد مراكز العمليات المتنقلة إحدى الحلول التقنية الذكية التي سخّرتها “سدايا” لدعم أعمال الحج، حيث توفر بيئة تشغيلية متكاملة تُمكّن قيادات الهيئة والجهات الحكومية من متابعة الأداء الميداني بصورة فورية، من خلال أنظمة مراقبة وتحليل متقدمة تدعم إدارة العمليات بكفاءة عالية في المواقع الحيوية والمشاعر المقدسة.

وتضم المراكز عددًا من الأنظمة المركزية المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية في “سدايا”، إلى جانب تقنيات متقدمة لرصد وتحليل مؤشرات البيانات والشبكات وأمن المعلومات، إضافة إلى الكاميرات الذكية ولوحات التحكم التفاعلية التي تسهم في تحليل المشهد الميداني وتقدير الموقف ودعم صناعة القرار بشكل لحظي.

وتعتمد المراكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة؛ لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية العاملة في الحج، بما يرفع كفاءة التنسيق الميداني، ويدعم سرعة التعامل مع المتغيرات التشغيلية، ويسهم في تقديم تجربة أكثر سلاسة وأمانًا لضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا لمهام “سدايا” في تسخير التقنيات الحديثة والبيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة حجاج بيت الله الحرام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، بتقديم جميع السبل لتطوير خدمة ضيوف الرحمن، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

“سدايا” تُسخّر إمكاناتها التقنية والبشرية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي لخدمة ضيوف الرحمن
السعودية

“سدايا” تُسخّر إمكاناتها التقنية والبشرية في مطار...

السعودية