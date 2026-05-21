“سدايا” تُسخّر إمكاناتها التقنية والبشرية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي لخدمة ضيوف الرحمن

تُسخّر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” إمكاناتها التقنية والبشرية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك بالتعاون والتكامل مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات العلاقة، ضمن جهودها الرامية إلى تيسير إجراءات الحجاج وتقديم رحلة رقمية آمنة وميسّرة.

وعملت “سدايا” عبر ذراعها التقني “مركز المعلومات الوطني” على تطوير البنية التحتية الرقمية في المطار، من خلال تشغيل أكثر من 163 نقطة خدمة في صالات القدوم والمغادرة الدولية وصالات الحج، مدعومة بمنظومات تقنية متقدمة تسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز انسيابية الحركة.

كما شملت الجهود تشغيل 20 بوابة إلكترونية ذكية (E-Gates) بالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى توفير حقائب متنقلة لدعم العمليات الميدانية، وتهيئة أنظمة احتياطية لضمان استمرارية الخدمات بكفاءة عالية على مدار الساعة.

وأوضح مدير شعبة مركز المعلومات الوطني بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة سلطان متعب الحربي، أن “سدايا” سخّرت تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام عبر المطار، ضمن مهامها في تجهيز البنية التقنية للمنافذ البرية والجوية والبحرية المخصصة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، وبالتكامل مع وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات والجهات المعنية بالحج.

وبيّن أن الجهود تضمنت توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المستمر في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لخدمة الجهات الحكومية العاملة في الحج، وتجهيز فريق فني وطني يعمل على مدار الساعة لتأمين دوائر الاتصالات الأساسية والاحتياطية، بما يضمن استمرارية الخدمات دون انقطاع.

وأضاف أن أعمال “سدايا” خلال حج هذا العام شملت تشغيل غرفة للمساندة الفنية تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات من جميع منافذ الحج بالمملكة، ومنها منفذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، إضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية لمحطات العمل وأجهزة الشبكات بالمطار، والإشراف على البنية التحتية وغرف البيانات في صالات استقبال الحجاج، بما يعزز استمرارية الخدمات ويضمن تجربة حج ذكية وآمنة.