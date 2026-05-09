التعادل الإيجابي يحسم مواجهة النجمة والحزم في دوري روشن | أبرز 10 شواطئ لا تفوت زيارتها في قطر هذا الصيف | الجيش الأمريكي يعلن تحويل مسار 58 سفينة منذ بدء الحصار على إيران | "كدانة" تعزز التحول الرقمي في المشاعر المقدسة بنظام "سكادا" | سد وادي طريف يجذب المتنزهين بعد امتلائه بمياه الأمطار | الاتفاق يقسو على الخليج بخماسية في دوري روشن | نزوح 30 ألف سوداني جراء هجمات على الحدود مع إثيوبيا | القبض على مواطن لإصداره تصاريح مزورة لدخول العاصمة المقدسة | القيادة تهنئ السيدة لويز أربور بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًا لكندا | بريطانيا تعلن إرسال مدمرة للشرق الأوسط في مهمة محتملة بمضيق هرمز

سد وادي طريف يجذب المتنزهين بعد امتلائه بمياه الأمطار

السبت ٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تشهد محافظة طريف، مع قرب نهاية فصل الربيع، أجواء معتدلة عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة وضواحيها، وأسهمت في جريان الشعاب والأودية وامتلاء الفياض، في مشاهد طبيعية بديعة بالمناطق البرية غرب المحافظة.

وتوزعت هذه المناظر الخلابة في عدد من المواقع البرية، أبرزها سد وادي طريف، الذي ازدانت ضفافه بمياه الأمطار، مما جذب الأهالي والزوار للتنزه والاستمتاع بجريان الأودية والتقاط الصور التذكارية.

ويُعد سد وادي طريف من أشهر مواقع تجمع مياه الأمطار في منطقة الحدود الشمالية، ومن الوجهات التي تستقطب المواطنين والمقيمين برفقة عائلاتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويبلغ طول السد أكثر من 255 مترًا، وارتفاعه 8 أمتار، بسعة تخزينية تتجاوز 725 ألف متر مكعب، فيما يغذيه عدد من الأودية والشعاب، من أبرزها شعيب طريف وشعيب القبر، اللذان يتجاوز طولهما 20 كيلومترًا.

 

