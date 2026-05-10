سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. عيار 21 بـ 497.5 ريال

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا مقارنة بأسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد، 568.58 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 521.20 ريال.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم 497.50 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 426.43 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية يسجل اليوم 331.67 ريال، بينما سجل سعر أونصة الذهب بيع يسجل في السعودية يسجل اليوم 17,684.66 ريال.

كما سجل سعر أونصة الذهب شراء في السعودية يسجل اليوم 17,688.41 ريال.