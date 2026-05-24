سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد

الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
المواطن- فريق التحرير

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، تراجعا ملحوظا مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب في السعودية اليوم:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الأحد 543.69 ريال، فيما سجل جرام الذهب عيار 22 في السعودية نحو 498.38 ريال.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الأحد 475.73 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الأحد 407.77 ريال.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 317.15 ريال، وسجل سعر أونصة الذهب بيع في السعودية اليوم الأحد 16,910.63 ريال.

 

