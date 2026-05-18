الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
سعود بن طلال يكرّم الفائزين في مبادرة فصيح هجر للخطابة
المواطن - فريق التحرير

برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، كرّم الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم، الطلاب والطالبات الفائزين في مبادرة “فصيح هجر” للخطابة، التي أقامتها إدارة التعليم بمحافظة الأحساء بالتعاون مع جمعية “قبس” للقرآن والسنة والخطابة بحضور عددٍ من المسؤولين والمختصين وذلك بالقاعة الكبرى بجامعة الملك فيصل.

واستهدفت المبادرة 240 ألف طالب وطالبة من مراحل رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة والثانوية، بهدف تعزيز مهارات التواصل والخطابة والإلقاء، وبناء الشخصية القيادية لدى النشء.

وأكد محافظ الأحساء أن ما يحظى به قطاع التعليم والمبادرات النوعية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة –حفظها الله– يؤكد حرصها على الاستثمار في الإنسان وتنمية قدرات أبناء وبنات الوطن في مختلف المجالات، مشيدًا بما توليه القيادة من عناية باللغة العربية وتعزيز حضورها في المنظومة التعليمية والثقافية.

وثمّن الرعاية الكريمة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، واهتمامI المستمر بدعم البرامج والمبادرات الهادفة التي تسهم في بناء جيل متمكن في مهارات التواصل والخطابة والقيادة، مؤكدًا أن هذه الرعاية تمثل حافزًا كبيرًا لمواصلة تقديم المبادرات النوعية التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشاهد سموّه والحضور عرضًا مرئيًا عن المبادرة استعرض أهدافها ومراحلها وأبرز منجزاتها، وشاهدوا أوبريت “فصيح هجر” الذي جسّد أهمية اللغة العربية ومكانتها في بناء الهوية وتعزيز مهارات التعبير والخطابة لدى النشء.

وأوضح مساعد مدير التعليم بالأحساء الدكتور عبدالرحمن بن محمد الفلاح أن المبادرة أسهمت في إبراز مهارات الطلاب والطالبات في الخطابة والتأثير، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 1230 مدرسة واستهداف نحو 240 ألف طالب وطالبة، بما يعزز قيم التميز والتفكير الناقد، ويأتي امتدادًا لجهود وزارة التعليم في خدمة اللغة العربية.

وثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية “قبس” الدكتور أحمد بن حمد البوعلي دعم أمير المنطقة الشرقية ومحافظ الأحساء، مؤكدًا أهمية الشراكة في تمكين النشء من مهارات الخطابة والتعبير، مشيدًا بالتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي في إنجاح المبادرة.

وفي ختام الحفل، كرّم محافظ الأحساء الجهات الداعمة والشركاء وفرق العمل المساهمة في إنجاح المبادرة.

