سعود بن مشعل يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وذلك ضمن جولة ميدانية شملت عددًا من مرافق المطار للوقوف على جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، رافقه رئيس مجلس المديرين بمطارات جدة المهندس رائد المديهيم، والرئيس التنفيذي لمطارات جدة المهندس مازن جوهر، وعدد من القيادات الأمنية والتشغيلية.

واستهل سموه جولته بزيارة نقاط التفتيش والإجراءات الأمنية، ثم تفقد المشروع التطويري لمجمع صالات الحج والعمرة، واطّلع على مراحله التطويرية التي تهدف لرفع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتفقد سموه مركز التحكم والتشغيل بمجمع صالات الحج والعمرة، حيث استمع لشرح عن أنظمة إدارة الحشود والتقنيات المستخدمة في تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين، كما اطّلع على مشاريع البوابات الإلكترونية الحديثة وآليات تسريع إجراءات الدخول والخروج.

وزار سمو نائب أمير المنطقة مواقع الجوازات والجمارك، حيث استمع إلى شرح عن الإجراءات المتبعة لتيسير إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن، بما يعزز سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء، كما وقف على صالات الانتظار والمرافق الخدمية، التي تضم استراحات مكيفة ومناطق مهيأة لاستقبال الحجاج، بما يضمن راحتهم خلال مرحلة توجيههم إلى الحافلات المتجهة إلى المشاعر المقدسة.

وفي ختام الجولة، عُقد اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة، الذي ترأسه سموه بحضور الجهات المعنية، حيث جرى استعراض خطط التشغيل والتنسيق بين مختلف الجهات، وبحث سبل تعزيز جودة الخدمات خلال موسم الحج الحالي.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على متابعة جاهزية منظومة العمل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام.

تجدر الإشارة إلى أن مطارات جدة استعدت منذ وقت مبكر لخدمة ضيوف الرحمن عبر تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة، يشرف على تنفيذها أكثر من 10 آلاف موظف وموظفة، بالتشارك مع 27 جهة حكومية وتشغيلية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وارتكزت الخطة على تشغيل ثلاث صالات رئيسة تضم أكثر من 411 منصة لإنهاء الإجراءات و70 بوابة إلكترونية، إلى جانب تجهيز 259 موقفًا للحافلات ومناطق للراحة والمواصلات، و4 مراكز صحية وخدمات إسعافية، إضافة إلى مرافق تجارية وخدمات مساندة ومراكز لبيع ماء زمزم، بما يعزز انسيابية الحركة داخل المطار.