سفارة السعودية بالصين تنبّه المواطنين بضرورة تعبئة بطاقة الدخول الإلكترونية مسبقًا

نبّهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصين الشعبية، المواطنين الزائرين للصين بضرورة تعبئة بطاقة الدخول الإلكترونية وفق البيانات المطلوبة بدقة قبل السفر، وذلك لتسهيل إجراءات الدخول عبر المنافذ الصينية.

وأوضحت السفارة أن بطاقة الدخول الإلكترونية يمكن تعبئتها من خلال الرابط التالي: https://s.nia.gov.cn/ArrivalCardFillingPhone/، داعيةً إلى التأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح قبل موعد السفر لتفادي أي تأخير عند الوصول.

وأكدت السفارة أهمية الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة في جمهورية الصين الشعبية بما يسهم في تسهيل إجراءات الدخول والوصول بيسر وسهولة.