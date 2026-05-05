سفير المملكة في غينيا كوناكري يودّع حجاج بيت الله الحرام

ودّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا كوناكري الدكتور فهاد عيد مشعان الرشيدي، حجاج جمهورية غينيا المتوجهين إلى المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1447هـ، وذلك في مطار كوناكري الدولي، بحضور معالي الأمين العام للشؤون الدينية في غينيا كرما جاورا، وعدد من المسؤولين في المطار.

وأكد السفير أن المملكة قد أكملت كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم، وسخّرت جميع الإمكانات والطاقات لخدمتهم، بما يضمن أداءهم لمناسك الحج بكل يسر وطمأنينة، وفي أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والراحة.

وأشار إلى أن الجهات المعنية في المملكة عملت وفق منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل الجوانب الصحية والتنظيمية والأمنية والخدمية، إلى جانب توفير أحدث التقنيات والتسهيلات، بما يسهم في تسهيل تنقل الحجاج وإقامتهم وأدائهم للمناسك وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

من جانبهم، عبّر حجاج جمهورية غينيا كوناكري عن بالغ شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة على ما تبذله من جهود عظيمة ومستمرة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.