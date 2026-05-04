ثمانينية مغربية: اختارني الله للحج واخترت أختي رفيقةً وعونًا Icon السعودية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة وتدعو إلى ضرورة التهدئة Icon السعودية تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة لمنشآت مدنية واقتصادية في الإمارات Icon عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1662 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية Icon النفط يقفز 6% Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات Icon القبض على مواطن لترويجه 18 كيلو حشيش في جازان Icon استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية بمكة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات Icon حرارة الصيف تُحيي الزواحف وترفع استهلاك البطيخ Icon الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 12صاروخًا باليستيًا و3 صواريخ جوالة و4 مسيرات من إيران اليوم

سفير المملكة لدى تركيا يزور صالة “مبادرة طريق مكة” بمطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا الأستاذ فهد بن أسعد أبو النصر، اليوم، الصالة المخصصة لـ “مبادرة طريق مكة” في مطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة، بحضور نائب رئيس الشؤون الدينية في تركيا فاتح محمد كاراجا.

واطلع السفير فهد أبو النصر، على سير العمل في صالة المبادرة، والإجراءات لتسهيل وتيسير رحلة ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج، مشيدًا بفريق عمل مبادرة “طريق مكة” وما يقدّمونه من خدمات لحجاج بيت الله المستفيدين من المبادرة.

وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (1,254,994) حاجًا.

 

