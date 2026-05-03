سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر

حادثة مؤلمة شهدتها مدرسة خاصة في منطقة المنصورية بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة المصرية، أمس السبت. إذ أصيب 4 تلاميذ إثر سقوط شاشة عرض كبيرة الحجم عليهم خلال عرض احتفالي على مسرح المدرسة، في مشهد يحبس الأنفاس، وفق وسائل إعلام محلية.

فيما نُقل الأطفال المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تعرض بعضهم لكدمات وكسور.

إلى ذلك لم يسفر الحادث عن إصابات خطيرة أخرى بين الطلاب والمعلمين، إذ تدخل أحد العاملين بالمدرسة وتمكن من إبعاد الأطفال الآخرين بسرعة، ما قلل من حجم الإصابات.

من جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان، اليوم الأحد، إصابة طفلين بكدمات إثر سقوط شاشة عرض خلال حفل لرياض الأطفال في مدرسة ويزنس بالمنصورية، مؤكدة خروجهما من المستشفى بعد استقرار حالتهما.

كما أوضحت المديرية أنه تم تنظيم الحفل مساء أمس داخل المدرسة، وسقطت شاشة العرض بسبب الأحوال الجوية، ما أدى لإصابة طفلين تم نقلهما إلى مستشفى زايد لتلقي الإسعافات اللازمة، مشيرة إلى أن الواقعة لم تسفر عن أي إصابات خطيرة.

بينما ختمت قائلة إنها تتابع الحادث بشكل كامل، مع التأكيد على مراجعة إجراءات السلامة داخل المدارس، خاصة خلال الفعاليات والأنشطة الطلابية.