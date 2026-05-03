Icon

سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر Icon ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف Icon بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني Icon بسبب تكاليف الوقود.. أبراج الهواتف المحمولة في أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية Icon استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام Icon وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز Icon ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين Icon البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ الإستراتيجيات المؤسسية للفترة 2026 – 2030 Icon “البلبل الحساوي” حكاية طائر يرسم البهجة على وجوه المزارعين Icon تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

منوعات

سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر

الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١١ مساءً
سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حادثة مؤلمة شهدتها مدرسة خاصة في منطقة المنصورية بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة المصرية، أمس السبت. إذ أصيب 4 تلاميذ إثر سقوط شاشة عرض كبيرة الحجم عليهم خلال عرض احتفالي على مسرح المدرسة، في مشهد يحبس الأنفاس، وفق وسائل إعلام محلية.

فيما نُقل الأطفال المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تعرض بعضهم لكدمات وكسور.

قد يهمّك أيضاً
بالفيديو.. لحظة تصادم “ميكروباص” بالمواطنين داخل مطعم بمصر

بالفيديو.. لحظة تصادم “ميكروباص” بالمواطنين داخل مطعم بمصر

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية مصر

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية مصر

إصابة أطفال بكدمات

إلى ذلك لم يسفر الحادث عن إصابات خطيرة أخرى بين الطلاب والمعلمين، إذ تدخل أحد العاملين بالمدرسة وتمكن من إبعاد الأطفال الآخرين بسرعة، ما قلل من حجم الإصابات.

من جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان، اليوم الأحد، إصابة طفلين بكدمات إثر سقوط شاشة عرض خلال حفل لرياض الأطفال في مدرسة ويزنس بالمنصورية، مؤكدة خروجهما من المستشفى بعد استقرار حالتهما.

كما أوضحت المديرية أنه تم تنظيم الحفل مساء أمس داخل المدرسة، وسقطت شاشة العرض بسبب الأحوال الجوية، ما أدى لإصابة طفلين تم نقلهما إلى مستشفى زايد لتلقي الإسعافات اللازمة، مشيرة إلى أن الواقعة لم تسفر عن أي إصابات خطيرة.

بينما ختمت قائلة إنها تتابع الحادث بشكل كامل، مع التأكيد على مراجعة إجراءات السلامة داخل المدارس، خاصة خلال الفعاليات والأنشطة الطلابية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بالفيديو.. لحظة تصادم “ميكروباص” بالمواطنين داخل مطعم بمصر
منوعات

بالفيديو.. لحظة تصادم “ميكروباص” بالمواطنين داخل مطعم...

منوعات
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية مصر
السعودية

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من...

السعودية