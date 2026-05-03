سكاكا تسجل حضورًا لأزهار الدلفينيوم ضمن التنوع الجمالي والزراعي في الجوف

تشهد مدينة سكاكا انتشار زراعة أزهار الدلفينيوم بين الأهالي والمهتمين بالزراعة، بوصفها أحد الخيارات النباتية التي تُزرع لتحقيق التنوع الجمالي والزراعي في المنطقة.

وأوضح عدد من المزارعين والهواة أن الدلفينيوم من الأزهار المميزة بألوانها وتنسيقها الرأسي الجذاب، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لتجميل الحدائق والمساحات المفتوحة، خاصة خلال المواسم المعتدلة التي تساعد على نموها وازدهارها.

وأشاروا إلى أن زراعتها تأتي ضمن توجه متزايد نحو إدخال أنواع نباتية تضيف بعدًا بصريًا مختلفًا وتدعم التنوع النباتي المحلي.

وتسهم هذه الممارسات في تعزيز ثقافة الزراعة المنزلية وتجميل البيئة المحيطة، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى الوعي البيئي في منطقة الجوف.

وأشار مختصون إلى أن أزهار الدلفينيوم تُزرع في المنطقة خلال الفترات المعتدلة، مع مراعاة توفير بيئة مناسبة من حيث التربة جيدة التصريف والري المنتظم، بما يسهم في تحقيق نتائج ناجحة في نموها وإزهارها.

ويأتي انتشار هذا النوع من الزهور ضمن اهتمام متزايد من الأهالي بتنويع المحاصيل والنباتات التجميلية، بما يعكس وعيًا بأهمية استثمار المقومات البيئية في منطقة الجوف، وتعزيز الاستفادة من مواسمها الزراعية الملائمة.