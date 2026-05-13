سلطان بن سلمان وأمير الجوف يضعان حجر الأساس لمجمع تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وُضع اليوم حجر الأساس لمجمع التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة بمنطقة الجوف، بحضور عدد من مسؤولي المنطقة والجمعية.

ويعد المشروع أحدث مبادرات جمعية الأطفال ذوي الإعاقة النوعية المتطورة التي تتوافق مع إستراتيجيتها الجديدة في إنشاء مجمعات تأهيلية ذكية مزودة بمختلف التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، وتسهم في إحداث نقلة نوعية وقيمة مضافة لبرامج علاج وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، في إطار تحقيق مستهدفات تخفيف الأعباء ومضاعفة الاستفادة من البرامج مع توفير بيئة آمنة ومساندة تواكب توجهات المملكة في استخدامات الطاقة المتجددة بما يتوافق مع المتطلبات النوعية للمشاريع الجديدة والمستقبلية التي تشهدها الدولة.



يشار إلى أن إستراتيجية الجمعية بعد أكثر من 45 سنة من رصيد الخبرات في تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة تحرص على توسيع أعمالها ومدّ مظلة خدماتها لشريحة أكبر من الأطفال في مختلف مناطق المملكة، والمجمع الجديد بالجوف يسهم في تعزيز منظومة الخدمات المتخصصة المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة في المنطقة، حيث يقام المشروع على مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، ويتكون من عدة مرافق رئيسية تشمل مدرسة للبنين والبنات للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز للرعاية النهارية، ومركز تأهيل متقدم يضم تخصصات العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق والكلام، وعلاج الاضطرابات السلوكية، وقد روعي في فلسفة التصميم الهندسي للمشروع أن يكون فريدًا من نوعه في المنطقة، مع استلهام الطابع المعماري والعمراني المحلي، مع الحرص على الاستخدامات التقنية والرقمية في المجمع؛ حيث تساعد هذه المباني الجديدة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتهيئة بيئة مناسبة للأخصائيين لرفع جودة وتحسين العمل، وتطبيق معايير المباني الصديقة للبيئة بما يعزز الاستدامة.

يذكر أن منطقة الجوف كانت قد شهدت قبل أكثر من ثلاثين عامًا افتتاح أول فرع لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة خارج منطقة الرياض، وعلى مدى نحو 45 عامًا حققت الجمعية إنجازات غير مسبوقة حيث بلغ عدد الأطفال المستفيدين من خدماتها التأهيلية 3282 طفلًا سنويًا، وإنشاء 48 منشأة في مختلف مناطق المملكة، تضم 15 مركزًا تأهيليًا متخصصًا، و10 مدارس خطوة، و10 مراكز للقياس والتشخيص، و3 مراكز علاج طبيعي، و10 مراكز خدمات مساندة، وعقدت 7 اتفاقيات تشغيل مع وزارات التعليم والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولديها 4 مراكز تحت الإنشاء ولذلك تعد أقدم جمعية في المملكة وأكبر جمعية للأطفال ذوي الإعاقة في العالم.