سلطان عُمان يهنّئ الملك سلمان ووليّ العهد بنجاح موسم حجّ هذا العام 1447هـ

الجمعة ٢٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٥ مساءً
المواطن- فريق التحرير

هنأ جلالة السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السُّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1447هـ.

وأعرب جلالته في برقية تهنئة عن بالغ تقديره على ما تبذله حكومة المملكة من جهود عظيمة لخدمة حُجّاج بيت الله الحرام، مُشيدًا بالتطور الملموس الذي يشهده موسم الحج سنويًّا باستخدام أحدث التّقنيات وتسخير كلّ الإمكانات لتمكين الحُجّاج من أداء المناسك بكل يُسرٍ وطمأنينة وأمان.

ودعا المولى -جلّ في عُلاه- أن يكتب التوفيق الدّائم للمملكة في تنظيم هذه الشعيرة السّنوية المُباركة، ورعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المُقدّسة.

