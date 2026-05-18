فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن | سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة | سعود بن طلال يكرّم الفائزين في مبادرة فصيح هجر للخطابة | مقتل منفذ هجوم مسجد سان دييغو بعد إطلاق نار بالمركز الإسلامي | خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت التدريب التقني والمهني بتبوك | النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين | وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج | الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة

سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة

الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤١ صباحاً
المواطن - واس

واصل المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

ووزع المطبخ أمس (25,000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (25,000) فرد.

وتأتي تلك المساعدات في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

