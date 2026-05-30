سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة

واصل المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
ووزع المطبخ أمس الأول (25,000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (25,500) فرد.
وتأتي تلك المساعدات في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.