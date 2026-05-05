Icon

وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي Icon العراق يعرض المساعدة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران Icon بالفيديو.. الهلال يفوز على الخليج بثنائية في دوري روشن Icon جوازات منفذ الوديعة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين من اليمن لأداء فريضة الحج Icon 42 طالبًا وطالبة يمثلون السعودية في “آيسف 2026” بالولايات المتحدة الأمريكية Icon أكثر من 270 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 16 مليار ريال Icon من “ماكاسار” إلى رحاب مكة.. حكاية سبعين عامًا من الصبر تُزهر في “طريق مكة” Icon كوريا الجنوبية تدرس الانضمام للعملية الأمريكية في مضيق هرمز Icon وزير الحج والعمرة يتفقد خدمات الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز Icon وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة​

الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٥ مساءً
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة​
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

واصل المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

ووزع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة أمس (25,000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (25,000) فرد.

وتأتي تلك المساعدات في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يوزّع 24.800 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
السعودية

سلمان للإغاثة يوزّع 24.800 وجبة غذائية ساخنة...

السعودية