سلمان للإغاثة يوزع 1.000 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.000) سلة غذائية على الأسر النازحة والعائدة إلى ديارهم في محلية السلام بولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان، استفاد منها (7.756) فردًا، ضمن مشروع مدد في السودان للعام 2026م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.