سلمان للإغاثة يوزع 1.000 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان ظاهرة فلكية نادرة يوم عيد الأضحى.. الشمس باتجاه القبلة على مستوى العالم 7 دوائر قضائية و4 كتابات عدل متنقلة لخدمة ضيوف الرحمن ترامب: الصفقة مع إيران لم يرها أحد ولا تصغوا للخاسرين وفرة وتنوع في الأضاحي بأسواق المواشي بالجوف تحذير من خطر تفشي فيروس إيبولا في 10 دول بالقارة التقنية في خدمة ضيوف الرحمن.. منظومة رقمية متقدمة تدير موسم حج بكفاءة عالية السعودية و7 دول إسلامية تدين إهانات بن غفير لمحتجزي أسطول غزة الحج والعمرة: منظومة التبريد المتكاملة في المنطقة المحيطة بجبل الرحمة ستسهم في خفض درجات الحرارة وتعزيز راحة الحجاج الهلال الأحمر يؤكد جاهزيته التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.000) سلة غذائية على الأسر النازحة والعائدة إلى ديارهم في محلية السلام بولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان، استفاد منها (7.756) فردًا، ضمن مشروع مدد في السودان للعام 2026م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.