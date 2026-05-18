سلمان للإغاثة يوزع 987 سلة غذائية و50 خيمة في المشتل بمدينة غزة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (987) سلة غذائية و(50) خيمة في منطقة المشتل بمدينة غزة، استفاد منهما (6.222) فردًا، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.