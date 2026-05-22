فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية قطر مدير الأمن العام يعلن اعتماد الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم حج 1447هـ خيام المشاعر المقدسة.. جودة تصنيع وكفاءة تشغيل مسجد الجعرانة.. شاهد تاريخي وميقات ارتبط بسيرة النبي قطار الحرمين ينقل أكثر من 800 ألف راكب منذ إطلاق خطة تشغيل موسم حج 1447هـ سلمان للإغاثة يوزّع 206 سلال غذائية في خان يونس بقطاع غزة إضاءة المسجد الحرام.. تحول تاريخي من القناديل إلى الكهرباء إقرار النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف حاج بلا حقيبة.. نموذج لوجستي متكامل لتيسير رحلة ضيوف الرحمن #يهمك_تعرف | صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للدورة 54
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (206) سلال غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا في مدينة خان يونس بقطاع غزة، استفاد منها (1,236) فردًا، ضمن مشروع سلال الخير لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الاستجابة الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف الراهنة.