سلمان للإغاثة يوزّع 206 سلال غذائية في خان يونس بقطاع غزة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (206) سلال غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا في مدينة خان يونس بقطاع غزة، استفاد منها (1,236) فردًا، ضمن مشروع سلال الخير لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الاستجابة الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف الراهنة.