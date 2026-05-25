قوات أمن الحج تضبط 4 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج فرق الإنقاذ الجبلي بالدفاع المدني تنتشر في مشعر عرفات لخدمة ضيوف الرحمن وصول أولى طلائع الحجاج إلى عرفات بيسر وسهولة عبر قطار المشاعر سماحة المفتي يصل إلى مشعر منى البديوي: تصريحات نعيم قاسم بشأن البحرين مرفوضة وغير مسؤولة عبدالعزيز بن سعود يتابع استعداد تنفيذ خطط تصعيد الحجاج إلى عرفات يوم التروية.. مشعر منى يستقبل جموع الحجاج وسط منظومة خدمية وتنظيمية متكاملة كاميرات محمولة وأساور ذكية وروبوتات إطفاء لتعزيز السلامة التشغيلية في المشاعر المقدسة متحدث الداخلية: انسيابية عالية في انتقال الحجاج إلى منى تمهيدًا لتصعيد عرفات حرس الحدود يواصل جهوده لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال الحج
وصل سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، اليوم إلى مشعر مِنى، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر الرئاسة بمشعر منى، معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء المشرف العام على مكتب سماحته الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، وعدد من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء.
وقال سماحة المفتي العام: “إننا بهذه المناسبة نوصي حجاج بيت الله الحرام بالإقبال على الله تعالى، والاهتداء بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- والإكثار من ذكر الله، والابتعاد عن كل ما يخل بعباداتهم من المخالفات القولية والفعلية؛ حتى يكون حجهم -بإذن الله- مبرورًا ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم”.
وشكر سماحته المولى -عز وجل- على ما يسر من وصول حجاج بيت الله الحرام إلى هذه المشاعر بكل طمأنينة وتسهيلات، سائلًا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وجميع من يُسهم ويعمل في خدمة الحجيج من جميع القطاعات خير الجزاء، وأن يحفظ ضيوف الرحمن ويتقبّل منهم إنه سميع مجيب.