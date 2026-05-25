قوات أمن الحج تضبط 4 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج Icon فرق الإنقاذ الجبلي بالدفاع المدني تنتشر في مشعر عرفات لخدمة ضيوف الرحمن Icon وصول أولى طلائع الحجاج إلى عرفات بيسر وسهولة عبر قطار المشاعر Icon سماحة المفتي يصل إلى مشعر منى Icon البديوي: تصريحات نعيم قاسم بشأن البحرين مرفوضة وغير مسؤولة Icon عبدالعزيز بن سعود يتابع استعداد تنفيذ خطط تصعيد الحجاج إلى عرفات Icon يوم التروية.. مشعر منى يستقبل جموع الحجاج وسط منظومة خدمية وتنظيمية متكاملة Icon كاميرات محمولة وأساور ذكية وروبوتات إطفاء لتعزيز السلامة التشغيلية في المشاعر المقدسة Icon متحدث الداخلية: انسيابية عالية في انتقال الحجاج إلى منى تمهيدًا لتصعيد عرفات Icon حرس الحدود يواصل جهوده لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال الحج

سماحة المفتي يصل إلى مشعر منى

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٦ مساءً
المواطن - واس

وصل سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، اليوم إلى مشعر مِنى، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الرئاسة بمشعر منى، معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء المشرف العام على مكتب سماحته الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، وعدد من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء.

وقال سماحة المفتي العام: “إننا بهذه المناسبة نوصي حجاج بيت الله الحرام بالإقبال على الله تعالى، والاهتداء بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- والإكثار من ذكر الله، والابتعاد عن كل ما يخل بعباداتهم من المخالفات القولية والفعلية؛ حتى يكون حجهم -بإذن الله- مبرورًا ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وشكر سماحته المولى -عز وجل- على ما يسر من وصول حجاج بيت الله الحرام إلى هذه المشاعر بكل طمأنينة وتسهيلات، سائلًا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وجميع من يُسهم ويعمل في خدمة الحجيج من جميع القطاعات خير الجزاء، وأن يحفظ ضيوف الرحمن ويتقبّل منهم إنه سميع مجيب.

