سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10949.27 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (57.70) نقطة ليقفل عند مستوى (10949.27) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (6.7) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (320) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (116) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (137) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جي آي جي، ومرافق، والمطاحن العربية، وإم آي إس، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الوطنية، وأسيج، وكابلات الرياض، وبترو رابغ، ورتال الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.08%) و(9.99%).

وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وبان، وكيان السعودية، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، ومعادن، والتعاونية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (85.64) نقطة ليقفل عند مستوى (22811.84) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (19) مليون ريال, وبكمية أسهم متداولة بلغت (2.8) مليون سهم.