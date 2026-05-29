سينما القطيف تفتح أبوابها على الكورنيش بتجربة ترفيهية تجمع الأفلام وأجواء البحر

أطلقت الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ضمن فعاليات “تقويم القطيف”، تجربة “سينما القطيف”، التي تقام للمرة الأولى على الكورنيش في موقع “واحتنا فرحانة”؛ لتقدم للزوار تجربة سينمائية تجمع بين متعة مشاهدة الأفلام وأجواء البحر.

وتقدم “سينما القطيف” ثلاثة عروض يوميًا تبدأ من الساعة 5 مساءً حتى 1 بعد منتصف الليل، وذلك خلال الفترة من 28 مايو حتى 14 يونيو، ضمن جدول متجدد يراعي تنوع الخيارات السينمائية واختلاف الفئات العمرية بحسب تصنيف كل فيلم.

وتمنح التجربة زوار كورنيش القطيف فرصة للاستمتاع بالأفلام عبر شاشة عرض سينمائية وجلسات مهيأة، إلى جانب توفير المأكولات والمشروبات داخل الموقع، بما يجعلها وجهة ترفيهية متكاملة تلبي تطلعات الجميع.

وتشمل قائمة الأفلام المعروضة حاليًا عددًا من الأعمال المتنوعة، على أن تتغير قائمة الأفلام بشكل دوري، بما يتيح للزوار خيارات متعددة طوال فترة الفعالية.

وتتوفر التذاكر عبر منصة “Webook”، وتختلف مواعيد العروض بحسب جدول الأفلام اليومي.

يذكر أن “تقويم القطيف” يقدم للجمهور باقة متنوعة من الفعاليات التي تجمع بين الرياضة والتراث والترفيه والمغامرة، حيث يحتضن كورنيش القطيف سباقات الدراجات والماراثون ومنافسات صيد الأسماك في أجواء تعكس هوية المدينة الساحلية، إلى جانب “سوق القطيف” الذي يعيد روح الماضي بتجربة شعبية معاصرة، وعروض السيارات الكلاسيكية التي تمنح محبي المركبات القديمة فرصة لاكتشاف نماذج مميزة، إضافة إلى “رمال القطيف” التي تقدم وجهة مخصصة لعشاق المغامرة والتطعيس والتجارب الصحراوية.