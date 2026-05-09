شبل أسد يهاجم فنانة مصرية أثناء التصوير

تعرضت الفنانة والإعلامية المصرية مروة عبد المنعم، لهجوم من شبل أسد قبل تصوير حلقة لبرنامجها الذي تقدمه على إحدى القنوات الفضائية، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعن تفاصيل الحادثة، قالت عبد المنعم إن محور حلقتها كان عن كيفية التعامل مع الحيوانات المفترسة، لذا استضافت إحدى مدربات الأسود التي اصطحبت معها أسداً صغيراً إلى الاستوديو.

كما أضافت الفنانة أنه أثناء ملاعبتها الأسد قبل التصوير، هاجمها وتسبب في إصابة بذراعها وكتفها.

وعلى الفور، انتقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتلقت الحقن المخصصة لفيروس السعار تجنباً لأية أضرار متوقعة، فيما أشارت إلى أن الأطباء طمأنوها بأن الإصابة ليست خطيرة، لكن كان لا بد من عمل الإجراءات اللازمة والحصول على العلاج.

إلى ذلك ختمت قائلة إنها غادرت المستشفى، وهي متواجدة حالياً في منزلها وبحالة صحية جيدة، موجهة الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليها بعد انتشار خبر إصابتها.

يذكر أن مروة عبد المنعم شاركت مؤخراً في مسلسل “صعيدي ومطرب وحرامي”، والذي دارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول شاب صعيدي يهرب إلى القاهرة خوفاً من الثأر، قبل أن تتشابك حياته مع مطرب مغمور ولص ساذج، لتنشأ بينهم العديد من المواقف والأزمات غير المتوقعة داخل الحارة الشعبية التي يعيشون بها.