شجرة القشطة في جازان.. محصولٌ استوائيّ واعدٌ يعزز كفاءة الإنتاج الزراعي

ترسّخ منطقة جازان حضورها بوصفها إحدى أبرز المناطق الزراعية في المملكة، مستفيدةً مما تزخر به من مقوماتٍ طبيعية، وتنوّعٍ بيئي ومناخي أسهم في نجاح زراعة العديد من المحاصيل الاستوائية وشبه الاستوائية، ومن بينها شجرة القشطة، المعروفة محليًّا باسم “السفرجل”، التي برزت بصفتها محصولًا زراعيًّا واعدًا يحمل فرصًا تنمويةً واقتصاديةً متنامية، ويدعم مستهدفات الاستدامة الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج.

وأوضحت بيانات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان أن عدد أشجار القشطة في المنطقة تجاوز (4,200) شجرة، يملكها نحو (110) مزارعين، بإنتاجٍ سنويٍّ يفوق (42) طنًّا، في مؤشرٍ يعكس نجاح هذا المحصول في التكيّف مع البيئة المحلية، وما يمثله من قيمةٍ مضافةٍ في تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية، وتعزيز العائد الاقتصادي للمزارعين.

وتُعد شجرة القشطة من الأشجار المثمرة ذات الخصائص الغذائية المميزة، إذ تمتاز ثمارها بقيمتها الغذائية العالية، وطعمها الحلو، وقوامها الكريمي، الأمر الذي أسهم في تنامي الطلب عليها في الأسواق المحلية، وشجّع على التوسع في زراعتها بوصفها من المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية، والفرص التسويقية الواعدة.

وتتركز زراعة القشطة في المحافظات الجبلية بمنطقة جازان؛ لما تتمتع به من مناخٍ معتدل، وتربةٍ خصبة، وبيئةٍ ملائمةٍ لنمو هذا المحصول، في حين يواصل المزارعون تبنّي الممارسات الزراعية الحديثة، وأنظمة الري المحسّنة؛ بما يسهم في رفع جودة الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز استدامة العمليات الزراعية.

وفي هذا السياق، يواصل فرع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة “استدامة” بمنطقة جازان جهوده في دعم هذا المحصول، من خلال تنفيذ برامج بحثية وتطبيقية تستهدف تحسين الأصناف، ورفع الإنتاجية، ونقل التقنيات الزراعية الحديثة إلى المزارعين، إلى جانب تقديم الخدمات الإرشادية والتوعوية التي تسهم في استقرار الإنتاج، وتحسين الجدوى الاقتصادية للمحصول.

وينفّذ الفرع كذلك عددًا من المبادرات الإرشادية المتخصصة، تشمل ورش العمل، والحقول التطبيقية، وبرامج التوعية بأفضل الممارسات الزراعية، بما يعزز جودة المنتج، ويرفع من تنافسيته في الأسواق، ويدعم المزارعين والأسر المنتجة في الاستفادة من الفرص الاقتصادية المرتبطة بهذا المحصول.

وأكد باحثون في فرع مركز “استدامة” بجازان أن شجرة القشطة تُعد من المحاصيل الواعدة ذات الجدوى الاقتصادية، في ظل تنامي الطلب على ثمارها، وإمكانية الاستفادة منها في عددٍ من الصناعات الغذائية، من بينها العصائر والحلويات، فضلًا عن تسويقها بوصفها منتجًا محليًّا عالي الجودة؛ نظرًا لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة.

وتأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنمية القطاع الزراعي، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي، وتمكين المزارعين، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز الاستدامة الزراعية، والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المناطق الزراعية في مختلف أنحاء المملكة.