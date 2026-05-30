شرطة جدة تباشر واقعة خلاف في شارع عام بين قائدي مركبتين

باشرت شرطة محافظة جدة التحقيق عقب حدوث خلاف بين قائدي مركبتين في شارع عام، حيث تم تسجيل الواقعة في محتوى مرئي بسبب أحقية المرور.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس إنه تم استدعاء أطراف النزاع لاستكمال الإجراءات النظامية، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.