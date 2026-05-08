شرطة مكة المكرمة تضبط 18 مقيمًا زوروا بطاقات نسك وأساور الحج

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على (18) مقيمًا من الجنسيتين الأفغانية والباكستانية، لارتكابهم حوادث جنائية بتزوير الإقامات وبطاقات نسك وأساور الحج، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.