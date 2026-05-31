رياح نشطة تحجب الرؤية على منطقة تبوك

شغب واعتقالات في فرنسا بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

ألقي القبض على أكثر من 12 شخصاً في العاصمة الفرنسية باريس خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الذي شهد فوز باريس سان جيرمان على أرسنال بركلات الترجيح 4-3 بركلات الترجيح (1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي) واحتفاظه باللقب، وفق ما أفادت الشرطة السبت لوكالة “فرانس برس”.

ونشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا، من بينهم 8 آلاف في باريس، بعد أعمال عنف شابت فوز سان جيرمان باللقب العام الماضي.

وبحلول الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي (18:30 بتوقيت غرينيتش)، أفادت الشرطة بتوقيف 2216 شخصاً وتغريم 89 آخرين.

كما اعتقل 45 شخصاً، واحتجز 13 منهم. وضبطت نحو 24 شعلة نارية ونحو 100 لعبة نارية، بينما تضرر موقف حافلات في شارع جانبي متفرع من شارع الشانزليزيه في وسط باريس، كما أصيب شرطي واحد.

