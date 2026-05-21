“صاد” تطلق دورتها البرامجية لموسم حج 1447هـ بتغطيات مباشرة وبرامج نوعية

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١١ مساءً
المواطن - واس

أطلقت قناة “صاد” الفضائية التابعة لرابطة العالم الإسلامي دورتها البرامجية الخاصة بموسم حج 1447هـ، ضمن خطة إعلامية متكاملة تهدف إلى مواكبة موسم الحج، ونقل المشهد الإيماني من المشاعر المقدسة، وإبراز الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.

وتضمنت الخارطة البرامجية للقناة لهذا العام حزمة من البرامج الحية والمباشرة والتغطيات الميدانية التي تواكب تفاصيل الموسم لحظة بلحظة، من أبرزها البرنامج الإخباري اليومي “الحج في ساعة”، وبرامج “أدب الحج”، و”صاد في الحج”، إلى جانب البرنامج المباشر “من رحاب المشاعر”، الذي ينقل الأجواء الإيمانية والإنسانية من قلب المشاعر المقدسة.

وشهدت الدورة البرامجية إطلاق برنامج “فتاوى الحج” المباشر، بوصفه أول برنامج من نوعه على شاشة القناة، خُصص للإجابة عن استفسارات الحجاج والجمهور، وتقديم الإرشاد الشرعي والتوعية الدينية خلال الموسم، بمشاركة نخبة من المختصين والضيوف الشرعيين.

وتأتي الدورة البرامجية ضمن توجه القناة لتقديم محتوى إعلامي هادف يجمع بين التوعية والإثراء، ويسهم في تعزيز الرسائل الإنسانية والإيمانية لموسم الحج، ومواكبة واحدة من أعظم الشعائر الإسلامية وأكثرها تأثيرًا في نفوس المسلمين حول العالم.

