صواعق وبَرَد وسيول.. تقلبات جوية تضرب منطقة الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، مصحوبة بتقلبات جوية تشمل رياحًا شديدة السرعة، وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب صواعق رعدية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية المتوسطة تشمل محافظتي القويعية والرين، مع توقعات بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، إضافة إلى فرص تشكّل السيول في بعض المواقع.

كما أشار المركز الوطني للأرصاد إلى احتمالية هطول أمطار غزيرة على محافظتي الدوادمي وعفيف، مصحوبة برياح قوية وصواعق رعدية وتساقط كثيف للبَرَد، مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية وجريان للسيول.

ودعا المركز الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة.